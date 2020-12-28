США сделали соседние страны источниками опасности против Ирана: МИД

«Мы неоднократно призывали соседние и дружественные страны выполнить свой долг перед лицом режима Белого дома, хотя мы не сомневаемся в нашей законной защите в соответствии с Уставом ООН», - сказал он.

Он также сослался на заявление Украины о том, что страна не получала доклады об авиакатастрофе украинского самолета. «Управление гражданской авиации, как ответственное учреждение в технической области, действовало в соответствии со своими обязанностями, и отчет был предоставлен украинским и другим сторонам в виде онлайн-видео, а переведенный отчет будет официально представлен сегодня и завтра», - пояснил он.

Хатибзаде, указав на первую годовщину смерти Касема Сулеймани, который был убит по указанию Трампа в результате ракетного акта в прошлом году недалеко от аэропорта Багдада, сказал: «Мы не остановимся, пока не привлечем к ответственности виновных в этом преступлении. Правительство США должно нести ответственность до последнего дня».

Представитель МИД также сообщил о последнем статусе документа о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между Ираном и Китаем: «Этот документ является дорожной картой и стратегическим документом между двумя странами, и по нему принимаются необходимые меры».