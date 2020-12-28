Иран – 17-й производитель цветов и декоративных растений мира

Махаллат считается крупнейшим центром производства цветов и декоративных растений страны. Люди посещают красивые сады в этом городе в разные времена года, и покупают лучший сувенир Махаллата – декоративные и квартирные цветы.

Согласно данным, Иран за первые 3 месяца текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) экспортировал более 2356 тонн разных видов цветов и растений на сумму 5 млн 333 тыс. 660 долларов.

Ирак, Вьетнам и Азербайджан включены в список крупнейших импортеров цветов и растений. Несмотря на тот факт, что Иран является 17-м в мире производителем цветов и декоративных растений, но он занимает 107-е место по экспорту цветов.

Прекрасный Иран благодаря особой географической ситуации, климатическому разнообразию, древней истории и цивилизации, а также другим культурным привилегиям, может стать крупным центром в цветочном туризме.

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