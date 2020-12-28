28 дек. 2020 г., 13:34
Journalist ID: 2388
News Code: 84164658
0 Persons

В иранском Бушере открылась Международная конференция по нефти, газу и нефтехимии

В иранском Бушере открылась Международная конференция по нефти, газу и нефтехимии

Тегеран, 28 декабря, ИРНА - В понедельник открылась третья Международная конференция по нефти, газу и нефтехимии, которая проходит раз в два года в Университете Персидского залива в Бушере. На ней были представлены доклады из 15 стран.

Как сообщает ИРНА, исполнительный секретарь проходящей раз в два года международной конференции по нефти, газу и нефтехимии сказал, что в этот период двухдневной научной конференции, которая проводится в режиме онлайн из-за вспышки коронавируса, 180 научных статей из Ирана, Индии, Ирака и Франции, Ганы, Румынии, Канады, Австрии, Нигерии, Великобритании, Шотландии, Японии, Германии, Малайзии и Казахстана попали на конференцию.

По его словам, 80 членов научного комитета конференции, в том числе академические и промышленные эксперты из Ирана, Индии, Малайзии, Англии, Австрии, Шотландии, Канады, ОАЭ, Казахстана, Омана, Сингапура, Катара, США, Пакистана и Норвегии, также будут судить доклады конференции.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 14 =