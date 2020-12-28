Иранка стала наблюдателем на Олимпийских играх-2021 в Токио

32-ые Олимпийские игры считаются одним из важнейших и крупнейших спортивных событий мира, которые уже перенесены на 2021 год в связи с пандемией COVID-19. Летние олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии.

ФИФА пригласила иранского наблюдателя на международных соревнованиях по футболу, мини-футболу и пляжному футболу участвовать в Олимпийских играх 2021 года.

Напомни, Пария Шахриари также участвовала наблюдателем в Олимпийских играх 2018 года в Аргентине, ЧМ по пляжному футболу в Парагвае, финале чемпионата Азии по футболу среди женщин в Иордании, соревнованиях в Туркмении, Азиатских играх в Джакарте.

ФИФА впервые приглашает иранского наблюдателя для участия в футбольном турнире Олимпийских игр.

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