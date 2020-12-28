Насрулла призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве генерала Сулеймани 

Он 27 декабря в интервью телеканалу Al Mayadee назвал характер генерала Сулеймани харизматичным, который мог оказать огромное влияние на других. "Я чувствовал, что мы – я и генерал Сулеймани – один человек".

Насрулла также назвал характер Абу Махди аль-Мохандеса сильной, как у генерала Сулеймани. "Он был великим командующим в политическом и военном поле, он в борьбе с ДАИШ был вместе с генералом Сулеймани, и основным партнером в победе против американских оккупантов и террористов ДАИШ", добавил он.

Лидер "Хезболлы" также отметил, что он уже давно знает действующего командующего подразделением "Кудс" КСИР генерала Гаани. "Я его знаю с тех пор, когда он был заместителем генерала Сулеймани, и путь подразделения "Кудс" КСИР продолжится с ним", подчеркнул он.

Напомним, генерал Сулеймани был убит в пятницу, 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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