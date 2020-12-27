27 дек. 2020 г., 21:52
Journalist ID: 2177
News Code: 84163911
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Израиль препятствует палестинцев доступу к вакцине от коронавируса

Израиль препятствует палестинцев доступу к вакцине от коронавируса

Тегеран, 27 декабря. ИРНА — Эксперт по правовым вопросам Ханна Исса заявил, что сионистский режим отказал палестинцам в доступе к вакцине от коронавируса и не желает брать на себя ответственность из-за оккупации палестинской территории и осады палестинцев.

"Осуществление Женевской конвенции 1949 года, в которой делается упор на защиту собственности и граждан и предоставление поселенцам услуг в области образования, здравоохранения и культуры, является обязанностью оккупационного режима в соответствии с международным правом за обеспечение таких же условий для палестинцев", сказал эксперт по международному праву.

"Но Израиль уклоняется от своей юридической ответственности по предоставлению вакцины коронавирусу палестинцам. Нет никакого палестинского государства, власть через соглашения Осло только на бумаге, не более того; Потому что Израиль арестовывает, разрушает, убивает и грабит, когда захочет", добавил он.

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