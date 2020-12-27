Израиль препятствует палестинцев доступу к вакцине от коронавируса

"Осуществление Женевской конвенции 1949 года, в которой делается упор на защиту собственности и граждан и предоставление поселенцам услуг в области образования, здравоохранения и культуры, является обязанностью оккупационного режима в соответствии с международным правом за обеспечение таких же условий для палестинцев", сказал эксперт по международному праву.

"Но Израиль уклоняется от своей юридической ответственности по предоставлению вакцины коронавирусу палестинцам. Нет никакого палестинского государства, власть через соглашения Осло только на бумаге, не более того; Потому что Израиль арестовывает, разрушает, убивает и грабит, когда захочет", добавил он.