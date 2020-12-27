Иран всегда играл активную роль в истории, Зариф

Выступая на четвертой конференции по истории внешней политики Ирана, которая проводилась в режиме видеоконференции, министр иностранных дел Ирана отметил, что история внешних отношений страны полна усилий и жертв иранского народа перед лицом иностранных вторжений, а также история их экономического и культурного обмена с другими народами.

Зариф заявил, что первый и самый важный момент, который кажется очень важным для извлечения уроков из внешних связей Ирана, заключается в том, что Иран всегда был активным игроком, и иранцы могли найти способы сыграть свою роль на региональной и международной арене.

Он добавил, что, учитывая столь долгую историю международных отношений, дипломатия всегда была неотъемлемой частью социально-политической жизни иранского народа; "Таким образом, нынешние нереальные попытки принизить дипломатию несовершенны и неточны с исторической точки зрения, неверны с точки зрения анализа и противоречат интересам страны с точки зрения внешней политики", подчеркнул он.

Он также подчеркнул, что развитие исторических отношений между Ираном и другими азиатскими странами создаст почву для укрепления конструктивных связей, которые могут принести пользу в сегодняшнем мире.