Биография Сулеймани будет переведена на 7 языков



Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Народного Штаба по случаю первой годовщины убийства Касема Сулеймани Хоссейн Амирабдоллахиан на пресс-конференции, посвященной первой годовщине убийства Сулеймани которая была проведена Фондом сохранения и публикации произведений мученика Сулеймани в зале Рудаки в Тегеране.

"Первая биография Сулеймани будет опубликована под названием «Я ничего не боялся», эти мемуары были написаны с 1956 года по 1978 год самом Сулеймани. Книга будет переведена на 7 живых языков мира. Уже опубликована персидская версия этой биографии, которая является одним из ценных документов генерала Сулеймани", сказал он.

Генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.