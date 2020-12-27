27 дек. 2020 г., 15:58
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Биография Сулеймани будет переведена на 7 языков

Биография Сулеймани будет переведена на 7 языков

Тегеран, 27 декабря. ИРНА — Первая книга биографии командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани под названием «Я ничего не боялся», которые написаны Сулеймани с 1956 года по 1978 год будет переведены на 7 языков мира.


Об этом сообщил в воскресенье пресс-секретарь Народного Штаба по случаю первой годовщины убийства Касема Сулеймани Хоссейн Амирабдоллахиан на пресс-конференции, посвященной первой годовщине убийства Сулеймани которая была проведена Фондом сохранения и публикации произведений мученика Сулеймани в зале Рудаки в Тегеране.
"Первая биография Сулеймани будет опубликована под названием «Я ничего не боялся», эти мемуары были написаны с 1956 года по 1978 год самом Сулеймани. Книга будет переведена на 7 живых языков мира. Уже опубликована персидская версия этой биографии, которая является одним из ценных документов генерала Сулеймани", сказал он.

Генерал Сулеймани и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес были убиты 3 января по приказу Дональда Трампа при ударе ВВС США вблизи международного аэропорта в Багдаде.

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