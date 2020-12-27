Доходы Ирана от нефтехимии достигли 110 млрд. долларов за последние 7 лет

Он в национальный день нефтехимической промышленности заявил, что производящая мощность иранской нефтехимии в этом году превысила 85 млн тонн, несмотря на жесткие санкции в отношении Ирана.

Иранский чиновник также заверил, что до конца 1400 иранского календарного года (кончится 20 марта 2022 года) производящая мощность нефтехимической промышленности Ирана достигнет 100 млн тонн в год.

Он также сообщил об открытии 10 нефтехимических проектов до конца текущего 1399 иранского календарного года (кончится 20 марта 2021 года).

По его словам, объем экспорта нефтехимических продукций из Ирана в этом году увеличился на 8,2%.

Напомним, 24 декабря министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что 11 миллиардов долларов доходов были получены в ходе первого бума нефтехимической промышленности семь лет назад, при этом доходы, как ожидается, достигнут 25 миллиардов долларов в конце следующего иранского календарного года (20 марта 2021−20 марта 2022).

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