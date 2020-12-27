В Иране пройдет первая международная выставка и конференция Шелкового пути

Каллиграфы из разных стран направили свои работы для участия в выставке каллиграфии «Танец пера», которая пройдет 20-23 января.

«Иран в прошлом году предлагал провести выставку каллиграфии на международной заседании Шелкового пути в Хамедане, и остальные члены также приветствовали эту идею», заявил секретарь иранской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ходжатолла Аюби.

Он отметил, что эта выставка пройдет в Мешхеде на северо-востоке Ирана.



В мероприятии примут участие представители из Китая и Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Китая и исламских стран.

Персидская каллиграфия — каллиграфия, используемая в персидской письменности, одно из наиболее почитаемых искусств в истории Персии.