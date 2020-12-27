27 дек. 2020 г., 13:38
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В Иране пройдет первая международная выставка и конференция Шелкового пути

В Иране пройдет первая международная выставка и конференция Шелкового пути

Тегеран, 27 декабря, ИРНА – Иранская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО проводит первую международную выставку и конференцию Шелкового пути по каллиграфии под названием «Танец пера» пройдет в формате онлайн.

Каллиграфы из разных стран направили свои работы для участия в выставке каллиграфии «Танец пера», которая пройдет 20-23 января.
«Иран в прошлом году предлагал провести выставку каллиграфии на международной заседании Шелкового пути в Хамедане, и остальные члены также приветствовали эту идею», заявил секретарь иранской национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ходжатолла Аюби.
Он отметил, что эта выставка пройдет в Мешхеде на северо-востоке Ирана.


В мероприятии примут участие представители из Китая и Японии, Южной Кореи, Камбоджи, Китая и исламских стран.
Персидская каллиграфия — каллиграфия, используемая в персидской письменности, одно из наиболее почитаемых искусств в истории Персии.

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