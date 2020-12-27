Объем экспорта из Ирана в Афганистан составил 1,2 млрд долларов

Согласно данным таможенной службы Ирана, более 177,7 тыс. тонн стальных или железных стержней на сумму более 70 млн долларов за указанный период было поставлено в Афганистан из Ирана.

Кроме этого, Иран за 8 месяцев экспортировал 798,1 тыс. тонн белого цемента на сумму 21,4 млн долларов в Афганистан.

Данные также свидетельствуют об экспорте 16,2 тыс. тонн профили из железа или нелегированной стали на сумму 17,4 млн долларов в соседнюю страну за данный период.

За 8 месяцев текущего года также из Ирана было поставлено 9,4 тыс. тонн железных и стальных продуктов на сумму 7,8 млн долларов в Афганистан.

Разнообразие экспорта Ирана в Афганистан намного выше, чем у других стран.

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