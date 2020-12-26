Иранские компании готовы выйти на рынок халяльного маркетинга в регионе

Амир Хуракиян, указав на успех Ирана в разработке и производстве различных мобильных приложений в регионе, назвал это одной из положительных и перспективных особенностей деятельности Ирана в киберпространстве. «Поскольку рост и развитие этих приложений делается в стране, это больше соответствует иранской культуре и самобытности», - отметил он.

Подчеркнув, что в мире насчитывается около 130 миллионов персоговорящих, что могло бы стать крупным рынком для иранских магазинов, он сказал: «Учитывая хорошие отношения Ирана с соседними мусульманскими странами и культурную близость к таким странам, как Афганистан, Катар, Оман, Ливан, Ирак и Сирия, есть большой потенциал для иранских магазинов мобильных приложений по расширению рынка халяльного маркетинга».