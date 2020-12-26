26 дек. 2020 г., 16:51
Journalist ID: 2388
News Code: 84162395
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Французский эксперт: Санкции в отношении здоровья людей - политическое вымогательство

Французский эксперт: Санкции в отношении здоровья людей - политическое вымогательство

Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Осудив санкции США против иранского народа, особенно в области медицины и медицинского оборудования, вице-президент Французского института стратегических и международных исследований Дидье Биллион подчеркнул, что политические игры с человеческими жизнями и здоровьем являются своего рода вымогательством, которое мир должен Решительно осудите это.

Дидье Биллион, написавший статью «Иран не ось зла» (2013 г.), в интервью ИРНА о санкциях США против Ирана, которые даже вызвали проблемы со здоровьем и противодействии коронавирусу в Иране отметил об этом. «Их действие совершенно неприемлемо. Подобное вымогательство необходимо как можно более решительно осудить. Ни при каких обстоятельствах нельзя «торговать» вопросами, связанными с жизнью и здоровьем человека», - сказал он.

Недавно еще один член французского аналитического центра и Центра стратегических и международных исследований Тьерри Ковиль, заявил ИРНА, что утверждение США о том, что нет санкций в отношении сектора здравоохранения Ирана, было лицемерным и что Европейский Союз должен двигаться к созданию эффективных механизмов против санкций США и противодействовать экстерриториальному характеру этих санкций.

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