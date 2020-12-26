Кирпичи возрастом 2800 лет вернули из Швейцарии в Иран

«49 штук глазурованных кирпичей, которые незаконно были вывезены из страны в начале революции Ирана, были возвращены в Иран из Европы после нескольких лет преследований заместителя министра культурного наследия, юридических и международных дел Министерства культурного наследия, туризма и ремесел», - сказал он.

Он отметил, что изображения, выгравированные на кирпичах, отражают мифы в виде крылатой птицы с человеческой головой, тела козла с человеческой головой и других форм. «В настоящее время это количество глазурованных кирпичей хранится в Национальном музее Тегерана, которое будет передано в этот музей после завершения строительства музея Бьюкена», - пояснил он.

По его словам, эти глазурованные кирпичи, датируемых 2800 годом до нашей эры, были контрабандным путем вывезены из страны и возвращены в Иран после нескольких лет преследований заместителя министра культурного наследия, Главного управления по правовым и международным делам и дипломатической службы страны в Европе.