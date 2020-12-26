26 дек. 2020 г., 16:32
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News Code: 84162380
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Кирпичи возрастом 2800 лет вернули из Швейцарии в Иран

Кирпичи возрастом 2800 лет вернули из Швейцарии в Иран

Тегеран, 26 декабря, ИРНА - Глава Департамента культурного наследия, ремесел и туризма Бьюкена сказал,что После завершения строительства музея в этом городе 49 штук древних кирпичей с холмов Калайчи, которые недавно были возвращены в страну из Швейцарии, будут выставлены.

«49 штук глазурованных кирпичей, которые незаконно были вывезены из страны в начале революции Ирана, были возвращены в Иран из Европы после нескольких лет преследований заместителя министра культурного наследия, юридических и международных дел Министерства культурного наследия, туризма и ремесел», - сказал он.

Он отметил, что изображения, выгравированные на кирпичах, отражают мифы в виде крылатой птицы с человеческой головой, тела козла с человеческой головой и других форм. «В настоящее время это количество глазурованных кирпичей хранится в Национальном музее Тегерана, которое будет передано в этот музей после завершения строительства музея Бьюкена», - пояснил он.

По его словам, эти глазурованные кирпичи, датируемых 2800 годом до нашей эры, были контрабандным путем вывезены из страны и возвращены в Иран после нескольких лет преследований заместителя министра культурного наследия, Главного управления по правовым и международным делам и дипломатической службы страны в Европе.

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