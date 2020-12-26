26 дек. 2020 г., 15:07
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Объем экспорта из Ирана в 5 европейских стран составил 493 млн евро

Объем экспорта из Ирана в 5 европейских стран составил 493 млн евро

Тегеран, 26 декабря, ИРНА – Объем экспорта из Ирана в 5 европейских стран составил 493 млн 700 тыс. евро за последние 10 месяцев 2020 года. Данная цифра увеличилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Торгово-промышленная палата провинции Тегерана, торговый баланс Ирана с ЕС увеличился на 20%, и с -3,1 достиг -2,4. Объем экспорта из Ирана в Европу также увеличился на 7%, и с 0,57% достиг 0,6%.

Иран за последние 10 месяцев 2020 года экспортировал товары в Германию (84 млн 700 тыс. евро), Нидерланды (45 млн 200 тыс. евро), Италию (30 млн 400 тыс. евро), Испанию и Бельгию. Цифры показывают рост на 40% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Продукты питания и животные, химикаты, минеральное топливо, промышленные товары, непищевое сырье, кроме топлива вошли в состав экспорта Ирана в Европу.

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