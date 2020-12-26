Рухани подверг критике США в создании проблемы для получения вакцины от коронавируса

«Не только в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, но и других вещей, что мы хотели бы покупать из-за границы США создают проблемы для нас», - сказал он.

«Американцы запугали Всемирную организацию здравоохранения и препятствовали закупке вакцины, а также способам ее передачи», - сказал он.

«Как вам можно доверять? Вы славитесь воровством», - отметил он.

Президент также упомянул о пропаганде в иностранных СМИ против Ирана, обвиняющих иранское правительство в отложении вакцинации людей от коронавируса. «Обвинения не верные. Иран стремится создать отечественную вакцину и подчеркивает это, но в то же время мы пытались купить вакцину», - заключил Рухани.