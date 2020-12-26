Более 5 млн тонн товаров было экспортировано из иранского Исфахана

Он отметил, что товары на сумму 1 млрд 610 млн 106 тыс. долларов были экспортированы из Исфахана в Ирак, Китай, ОАЭ, Афганистан и Индонейзию с начала текущего 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года).

"Доля экспорта чугуна, железа и стали составляет 52% на сумму 843 млн 460 тыс. долларов, нефтехимических продукций – 15% на сумму 244 млн 651 тыс. долларов, ковра – 4% на сумму 60 млн 737 тыс. долларов, молочных продуктов – 3% на сумму 47 млн 580 тыс. долларов, продукты органической химии – 2% на сумму 37 млн 976 тыс. долларов", добавил он.

По его словам, объем экспорта из провинции Исфахан в Ирак, Китай, ОАЭ, Афганистан и Индонейзию составляет 399, 233, 221, 174 и 80 млн долларов, соответственно.

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