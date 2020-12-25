Иисус Христос — вестник мира и дружбы

Путь, характер и мысли Иисуса (мир ему и благословение) и всех божественных пророков — это единобожие, сострадание, равенство и распространение мира и дружбы.

В 2021 году человеческое сообщество надеется, что, преодолев эпидемию коронавируса, которая является отражением слабости современного человека по отношению к природе, сможет все больше и больше возвращаться к своей человечности, полагаясь на единого и неповторимого Бога и с приятным ветерком дружбы, истины, сострадания, сочувствия и близости придает свежий цвет уставшему и увядшему лику мира.

Католики по всему миру в пятницу, 25 декабря, отмечают Рождество Христово. Рождение Иисуса – это удивительная история, о которой указано в священном Коране. Его светлость Христос волшебным образом родился от целомудренной Девы Марии, у которой не было супруга.

В коранических аятах 45 раз упоминается имя Иисус (Иса), и несколько раз – Иисус Христос (Иса Масих).

Мусульмане верят в непорочное зачатие Исы. В Коране довольно подробно рассказано о чудесном рождении Исы. Ангел в облике «совершенного человека» сообщил Марьям, что она по слову Аллаха, родит сына, который будет проповедовать Писание, и творить чудеса.