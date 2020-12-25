25 дек. 2020 г., 10:43
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News Code: 84160853
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Азмун стал вторым лучшим легионером 2020 года России

Азмун стал вторым лучшим легионером 2020 года России

Москва, 25 декабря. ИРНА — 100 журналистов и колумнистов «Спорт Экспресс» определили лучшего спортсмена, тренера, команду, легионера,России-2020.

Вторым лучшим легионером 2020 года России по версии «Спорт Экспресс» стал нападающий из футбольного клуба Зенит и национальной сборной Ирана Сердар Азмун.

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего легионера 2020 года.

В нынешнем сезоне Азмун не сбавляет обороты и борется за звание лучшего бомбардира — как и его партнер по атаке. При этом «Зенит» стал даже чересчур зависим от 25-летнего форварда и без него зачастую выглядит блекло. Так было под конец осени, когда иранец пропустил несколько недель из-за болезни. Зато он выдал великолепную концовку года — 4 гола в 3 турах, включая хет-трик во встрече с «Уралом» (5:1). Нет сомнений, что весной Азмун продолжит набивать себе цену, а уже летом получит немало выгодных предложений из ведущих лиг.

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