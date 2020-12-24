Мощность производства сульфата калия в Иране достигла 340 тысяч тонн

Расул Ашрафзаде в четверг на церемонии открытия проекта сульфата калия нефтехимического комплекса Урмия, которая была проведена по распоряжению президента в режиме видеоконференции видеоконференции, сказал, что «благодаря этому увеличению на 40 000 тонн Иран поднялся с двенадцатого места по производству этого продукта на девятое место в мире».

По его словам, «сульфат калия очень важен для производства химических удобрений и катализаторов в нефтехимической промышленности, и теперь, с увеличением производства нефтехимического комплекса Урмия, его можно экспортировать».