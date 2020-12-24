В Иране зафиксирован самый высокий рост производства стали

По данным отдела по связям с общественностью Организации по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности Ирана, рост Ирана за этот период составил около 13 процентов, в то время как мировое производство стали в этот период снизилось на 1,3 процента.

С начала января по конец ноября 2020 года Иран произвел 26 миллионов 369 тысяч тонн стали, объем производства за аналогичный период прошлого года (11 месяцев 2019 года) составил 23 миллиона 385 тысяч тонн.

Кроме того, производство сырой стали в Иране в ноябре 2020 года с 14-процентным увеличением по сравнению с предыдущим месяцем достигло 2 миллионов 575 тысяч тонн. За аналогичный период 2019 года этот показатель составил 2256000 тонн.