Рухани поздравил лидеров стран мира с рождением Иисуса Христа

«Сегодня мир переживает множество социальных, культурных, экономических и политических кризисов. Руководителям стран необходимо в свете общей воли и усилий, при региональном и глобальном сотрудничестве приложить больше усилий для преодоления этих кризисов, а также для ускорения процесса борьбы с коронавирусом и возвращения людей к нормальной жизни», - сказал он.

«Иисус Христос - пророк Мира и примирения. Есть надежда, что люди сегодня, особенно последователи всех небесных религий, смогут следовать путем человеческого совершенства, используя высокие учения божественных пророков и полагаясь на свой путь и традиции», - подчеркнул Рухани.