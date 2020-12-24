24 дек. 2020 г., 19:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84160593
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Рухани поздравил лидеров стран мира с рождением Иисуса Христа

Рухани поздравил лидеров стран мира с рождением Иисуса Христа

Тегеран, 24 декабря, ИРНА - В отдельных посланиях лидерам мира президент Хасан Рухани поздравил с рождением Иисуса Христа и началом Нового 2021 года.

«Сегодня мир переживает множество социальных, культурных, экономических и политических кризисов. Руководителям стран необходимо в свете общей воли и усилий, при региональном и глобальном сотрудничестве приложить больше усилий для преодоления этих кризисов, а также для ускорения процесса борьбы с коронавирусом и возвращения людей к нормальной жизни», - сказал он.

«Иисус Христос - пророк Мира и примирения. Есть надежда, что люди сегодня, особенно последователи всех небесных религий, смогут следовать путем человеческого совершенства, используя высокие учения божественных пророков и полагаясь на свой путь и традиции», - подчеркнул Рухани.

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