Бижан Зангане на открытии трех нефтехимических проектов в присутствии президента сказал, что «большие достижения и скачки в нефтехимической промышленности - одно из тех особых достижений, которые используются сегодня».

«Доходы от нефтехимической промышленности в 1998 году, исходя из фиксированных цен 2016 года, составил около двух миллиардов долларов, что с учетом масштабного проектирования, начатого в 2012 году, доход этой отрасли достиг 11 миллиардов долларов. Отрасль продолжала развиваться, и с завершением планов в 1400 году этот доход достигнет 25 миллиардов долларов, а в 2024 году, когда планы будут реализованы, он достигнет 37 миллиардов долларов», - отметил он.

По его словам, «в этом году в продолжение проектов второго скачка нефтехимической отрасли, как и было обещано, будут введены в эксплуатацию 19 нефтехимических проектов с объемом инвестиций на сумму 11,4 миллиарда долларов и мощностью 25 миллионов тонн».