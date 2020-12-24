Форг - это красивый замок в Южном Хорасане

Али-Асгар Мунсан опубликовал фотографию замка Форг в провинции Южный Хорасан в своем аккаунте в Instagram и написал: Форг - один из самых красивых исторических замков в Южном Хорасане, а с точки зрения местоположения и архитектурной структуры он также является одним из самых уникальных исторических замков в Иране».

Министр культурного наследия, туризма и ремесел заявил, что «строительство замка Форг началось во время правления Надер-шаха, правителем района, а после него его сын Мирза Рафи Хан завершил строительство замка. «Это здание входит в число 10 самых важных исторических замков страны и один из самых важных и замечательных объектов Ирана», - добавил он.

Исторический замок Форг расположен в деревне Форг, в центральной части города Дармиан, в 90 км к востоку от Бирджанда, в 10 км от города Асадие.