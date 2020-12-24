В Тегеране сообщили о проведении совместной комиссии Ирана и Азербайджана в январе

«Министр экономического развития Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев прибыл в Тегеран с рядом высокопоставленных должностных лиц, в том числе с министром энергетики и заместителем министра экономики, а также с рядом заместителей из различных министерств, и с ними были проведены очень хорошие встречи», - сказал он.

По его словам, «новые условия созданы в регионе после конфликта между Азербайджанской Республикой и Арменией, и управление этими условиями требует диалога по различным вопросам».

«Согласно достигнутым договоренностям, через три недели решено создать в Тегеране совместную экономическую комиссию, которую возглавит министр экономики и финансов, а различные ведомства будут сотрудничать в этих областях», - отметил он.