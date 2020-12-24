МИД Ирана отреагировало на заявления Трампа и командования Centcom

Саид Хатибзаде, отвечая на вопрос журналистов в четверг, отрицая обвинения Трампа и Centcom, сказал: «Как уже неоднократно заявлялось, нападения на дипломатические и жилые помещения отклоняются, и в этом конкретном случае виноваты Соединенные Штаты и их партнеры. А его союзники в регионе стремятся усилить напряженность и создать новые мятежи».

Официальный представитель МИД также выступил с суровым предупреждением в адрес президента США. «Избегайте напряженности и опасных приключений в эти последние дни жизни в Белом доме. Исламская Республика Иран возлагает на правительство США ответственность за последствия любых неразумных действий в сложившейся ситуации», - отметил он.