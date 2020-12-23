Иран подверг критике Саудовскую Аравию за невыполнение обязательств по стокгольмскому соглашению

Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам провел в среду переговоры со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации в Йемене Петер Семнебю. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Стороны обсудили ситуацию в Йемене и тяжелейшую гуманитарную ситуацию в этой стране.

Во время переговоров, стороны подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами для содействия урегулированию политического кризиса в Йемене, а также необходимость того, чтобы международное сообщество расширило гуманитарную помощь йеменскому народу, особенно в контексте вспышки коронавируса.