23 дек. 2020 г., 19:18
Journalist ID: 2177
News Code: 84159554
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Иран подверг критике Саудовскую Аравию за невыполнение обязательств по стокгольмскому соглашению

Иран подверг критике Саудовскую Аравию за невыполнение обязательств по стокгольмскому соглашению

Тегеран, 23 декабря. ИРНА — Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгар Хаджи подверг критике Саудовскую Аравию за невыполнение обязательств по стокгольмскому соглашению по урегулированию кризиса в Йемене и выразил надежду, что соглашение будет возобновлено и полностью выполнено.

Старший помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам провел в среду переговоры со специальным представителем Швеции по вопросам урегулирования ситуации в Йемене Петер Семнебю. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Стороны обсудили ситуацию в Йемене и тяжелейшую гуманитарную ситуацию в этой стране.

Во время переговоров, стороны подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами для содействия урегулированию политического кризиса в Йемене, а также необходимость того, чтобы международное сообщество расширило гуманитарную помощь йеменскому народу, особенно в контексте вспышки коронавируса.

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