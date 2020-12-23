Иран готовится к Олимпийским играм несмотря на COVID-19

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) убежден, что летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2021 году. Организация рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году.

К счастью, большинство спортивных команд и спортсменов Ирана получили разрешение на проведение ограниченных лагерей в соответствии с протоколами здравоохранения и начали свои тренировки и лагеря в соответствии со спортивными протоколами. Конечно, наши спортсмены, как и спортсмены из других стран, столкнулись с задержкой во времени для соревнований и тренировок, но почти все иранские чемпионские команды участвуют в стартовых тренировках и соревнованиях, чтобы иметь возможность хорошо подготовиться и вернуться к идеальным спортивным условиям для участия в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.

На прошлой неделе команды по борьбе, волейболу и ряд других видов спорта начали тренировочные сборы, а вскоре начнутся тренировки и кемпинги по другим видам спорта.

Мы разрабатываем особые условия для каждого вида спорта и в соответствии с политикой национального штаба по борьбе с коронавирусом, которые предотвращают заражение спортсменов болезнями или травмами, вызванными вирусом Covid-19. Национальный штаб по борьбе с коронавирусом активно проводит встречи с министром спорта и национальным олимпийским комитетом, и мы постоянно следим за состоянием спортсменов. Мы принимаем решения перед лицом коронавируса в соответствии с условиями дня, сообществом и спортивным сообществом.

* Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Ирана Реза Салехи Амири