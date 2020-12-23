Внешнеторговый оборот Ирана за 9 месяцев составил 52$ млрд

Информация об итогах внешней торговли Ирана за девять месяцев 1399 года свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $52 млрд, а в весовом измерении — 110 млн тонн.

Объём иранского экспорта за 9 месяцев в стоимостном выражении составил $25,1 млрд, а в весовом измерении — 58,2 млн тонн.

Импорт Ирана с 21-го марта по 20-е декабря 2020 года в стоимостном выражении достиг $32,9 млрд, а в весовом измерении — 51,8 млн тонн.

По словам Мирашрафи, объем несырьевого экспорта Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года в стоимостном выражении снизился на 20%, а в весовом измерении — 17%.

Главными покупателями иранских товаров за отчетный период стали Китай, Ирак, Турции, ОАЭ и Афганистан.