Иранский Роналду – лучший игрок Олимпика в декабре

И можно было бы ратовать на то, что залог его успеха – огромная фанатская база в соцсетях (у Захеди 125 тыс. подписчиков в Instagram), но разве не заслужил ее форвард своей игрой, результативностью, отношением к работе и внешностью настоящей голливудской звезды? Вопрос риторический…

В декабре Шахаб сыграл лишь один поединок за дончан, сумев отличиться дублем в ворота Руха. Все авторитетные спортивные интернет-ресурсы Украины единогласно включили иранского Роналду в символическую сборную 12-го тура.

8 забитых голов в 12 поединках позволили Шахабу закончить год в статусе лучшего бомбардира УПЛ в первой половине сезона.