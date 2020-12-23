Российский чиновник назвал важным взаимодействие Тегерана и Москвы в нефтяной отрасли

Он в интервью ИРНА заявил о хорошей перспективе двустороннего сотрудничества в таких областях, как нефть, газ, энергетика и атомная энергия, указав на недавний визит министра нефти ИРИ Биджана Зангане в Москву.

По его словам, президент РФ Владимир Путин признает приоритетом такие взиамодействия с Ираном, и удаляется внимание на расширение и развитие связей в этой сфере.

Главный редактор журнала «Ядерный Клуб» назвал визит министра нефти Ирана в Россию очень значимым, поскольку Иран и Россия как две крупные производители нефти и газа стремятся предпринимать меры для стабилизации мирового нефтяного рынка.

«Иран является одним из важных членов организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и Россия также хорошо взаимодействовала с организацией ОПЕК+ за последние годы. Поэтому переговоры двух стран о ситуации мировом нефтяном рынке считаются важным», добавил член Научного совета при Совете Безопасности РФ.

Указав на встрече председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и министра энергетики РФ Николая Шульгинова с министром нефти Ирана, Хлопков заявил, что Новак как бывший министр энергетики России и председатель ирано-российской правительственной комиссии назвал удовлетворительными переговоры с иранской стороны. «Новак также отметил, что Россия стремится к конвергенции и развитию сотрудничества с Ираном, в частности в областях нефти и газа», добавил он.