Иран и Азербайджанская Республика договорились о строительстве Худаферинской ГЭС

Он отметил, что уже финансовые расчеты данного проекта были уточнены, и вскоре начнется строительство Худаферинской ГЭС.

По его словам, этот проект приносит большие выгоды двум странам. Он назвал Худаферинская ГЭС одним из крупнейших проектов на реке Аракс, исполнительная операция которой уже начался 20 лет назад.

Он заявил, что общая площадь земель составляет 120 000 га, которые будут орошаться выше и ниже по течению от плотины.

По его словам, строительство двух гидроэлектростанции мощностью 280 МВт, которые могут вырабатывать электроэнергию, также включено в повестку дня.

Худаферинская ГЭС представляет собой насыпную дамбу на реке Аракс, на границе между Ираном и Азербайджаном. Расположена в 8 км к западу от города Хомарлу в иранской провинции Восточный Азербайджан, и в 14 км к юго-западу от деревни Солтанлы в Джебраильском районе Азербайджана, в 1 км вверх по течению от Худаферинских мостов.