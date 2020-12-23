Всеобъемлющее 25-летнее стратегическое партнерство: новая глава сотрудничества между ИРНА и Синьхуа

"В политическом плане Китай и Иран поддерживают тесный обмен мнениями на всех уровнях и поддерживают друг друга по вопросам, представляющим взаимный интерес. Две страны дополняют экономики друг друга", сказал главный редактор агентства Синьхуа в интервью ИРНА.

"На международном уровне обе страны также решительно выступают против односторонности, совместно выступают против односторонних действий и защищают международное правосудие", сказал он.

Ранее генеральный директор и главный редактор агентства Синьхуа направил Генеральному директору агентства ИРНА Мохаммаду Резе Новрузпуру поздравительное послание с его назначением на эту должность. Глава ИРНА также поздравил своего китайского коллеги с его назначением на должность главы Синьхуа. Стороны подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества со СМИ и совместных усилий на двустороннем, региональном и международном уровнях.

"В нынешней эпидемиологической ситуации, когда весь мир ведет борьбу с Covid-19 Соединенные Штаты по-прежнему оказывают давление на Иран и ужесточили односторонние санкции против Тегерана, которые не только серьезно препятствуют усилиям Ирана и международного сообщества по борьбе со всеми, но и явно нарушает права человечества", сказал Пин.