23 дек. 2020 г., 14:04
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Иранские христиане готовятся к новому году в разгар пандемии коронавируса

Иранские христиане готовятся к новому году в разгар пандемии коронавируса

Тегеран, 23 декабря, ИРНА – Иранские христиане готовятся отмечать Рождество по-другому на фоне вспышки пандемии коронавируса. Христианские соотечественники готовы встречать Новый год 2021 в виртуальном формате.

В этом году из-за распространения пандемии коронавируса, которая с начала текущего года затронула все формальные и неформальные программы, фестивали и ритуалы, рождественские ярмарки и мероприятия Нового года, как и весь остальной мир, резко изменились в Иране.

Отказ от семейных торжеств, невозможность посещать церковь на Рождество и в начале Нового года – некоторые из наиболее важных последствий пандемии коронавируса.

Несмотря на воздействия пандемии, но все еще рождественское настроение живо в домах иранских христиан. Они стремятся проводить рождественские традиции виртуально, как остальные христиане мира.

В этом году лишь христиане примут участие в Евхаристии в церквях, и другие программы уже отменены из-за пандемии коронавируса.

Большинство иранских христиан живут в таких городах, как Тегеран, Исфахан, Урмия и Шираз.

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