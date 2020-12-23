Ваези назвал границу Ирана с Азербайджанской Республикой границей мира и дружбы

Ваези назвал свою встречу с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым конструктивной, и отметил: «Новая ситуация была сформирована в регионе после прекращения войны между Азербайджаном и Арменией, поэтому мы должны были обсудить двусторонние вопросы».

Он после своей встречи во вторник сказал журналистам, что Исламская Республика Иран также считает границу с Азербайджанской Республикой границей мира и дружбы, как уже заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы верим, что сегодня все должны углублять дружественные отношения со странами региона, и проведение трехсторонней встречи между Ираном, Россией и Азербайджанской Республикой, и проведение пятисторонней встречи между Ираном, Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией могут способствовать разрешению возможных разногласий», отметил Ваези.

Он отметил, что обе стороны на этой встрече обсудили проведение совместной экономической комиссии между двумя странами 16 января 2021 года. «Мы также договорились об ускорении реализации таких совместных проектов, как строительство железной дороги, плотины и электростанций», добавил он.

Руководитель администрации президента отметил, что даже во время вспышки коронавируса торгово-экономические отношения между двумя странами не были прерваны ни на день, добавив, что обе страны также добились хорошего прогресса в заключении преференциального торгового соглашения. «Мы также обсудили строительство завода по производству автобусов, грузовиков и тракторов», добавил он.

Шахин Мустафаев также после встречи поблагодарил за принципиальную и конструктивную поддержку и позицию Исламской Республики Иран и сказал: «Лидеры двух стран подняли двусторонние отношения на самый высокий уровень за последние 7 лет».