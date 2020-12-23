Рухани: провал санкций – это провал сионизма, реакционеров и экстремистов США

«Когда мы сможем прекратить санкции, тогда мы одержали победу над сионизмом, политической реакцией и экстремистами. Санкция была продуктом сионистов, реакционеров и экстремистов в США», заявил он на заседании кабинета министров в среду.

Рухани назвал Саддам Хусейн и Дональд Трамп сумасшедшими существами, которые навязали иранскому народу войну. «Саддам навязал нам вооруженный конфликт, а Трамп – экономическую войну. Мы объединились в вооруженном конфликте, мы были едины, и мы победили Саддама, и мы увидели день, когда этого сумасшедшего повесили. У Трампа не будет лучшей участи, чем у Саддама», добавил он.

Указав на провал США на международных организациях против Ирана, Рухани отметил, что США изолированы. «Всякий раз, когда они (США – ред.) обращались к ООН и международным организациям, традиционные союзники США не поддерживали их, и Европа не принимали их слова», отметил он.

Рухани также подчеркнул, что Иран не позволил санкциям достичь своих целей.

Иранский президент поздравил христиан мира с рождением Иисуса Христа.