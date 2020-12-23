Иран занял третье место на онлайн-чемпионате мира по шахматам среди юношей

В заключительный день онлайн-чемпионата мира среди юниоров, который проведен в Грузии, иранские шахматисты заняли третье место.

В возрастной группе u10 иранец Сина Мовахед победил Вацлава Финка из Чехии и завоевал золотую медаль.

В возрастной группе u16 Реза Пурагабала уступил немецкому шахматисту со счетом 2:0 и завоевал серебряную медаль.

В турнире приняли участие 1380 шахматистов из 114 стран мира. Иран после США и Индии занял третье место, а Россия — четвертое место.