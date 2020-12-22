22 дек. 2020 г., 23:14
Journalist ID: 2388
News Code: 84158277
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Правозащитные группы: США должны гарантировать Ирану доступ к вакцинам от коронавируса

Правозащитные группы: США должны гарантировать Ирану доступ к вакцинам от коронавируса

Американская газета Washington Post сообщила, что коалиция правозащитных групп призвала правительство США, чтобы широкомасштабные санкции не препятствовали Ирану получить доступ к вакцинам против коронавируса.

В заявлении правозащитных организаций говорится, что администрация Трампа должна гарантировать, что финансирование покупки Ираном  вакцины не  будет заблокировано.
В заявлении также говорится, что предотвращение своевременного выполнения этого условия поставит Иран в неравное положение с другими странами, ищущими вакцины, и продлит смертельный кризис в области здравоохранения.
Хотя правительство США заявляет, что гуманитарные вопросы, такие как продовольствие и лекарства, не попадают в санкции, широко распространенные ограничения на иранские финансовые учреждения удерживают иностранные банки от этого.

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