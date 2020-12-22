Правозащитные группы: США должны гарантировать Ирану доступ к вакцинам от коронавируса

В заявлении правозащитных организаций говорится, что администрация Трампа должна гарантировать, что финансирование покупки Ираном вакцины не будет заблокировано.
В заявлении также говорится, что предотвращение своевременного выполнения этого условия поставит Иран в неравное положение с другими странами, ищущими вакцины, и продлит смертельный кризис в области здравоохранения.
Хотя правительство США заявляет, что гуманитарные вопросы, такие как продовольствие и лекарства, не попадают в санкции, широко распространенные ограничения на иранские финансовые учреждения удерживают иностранные банки от этого.
Американская газета Washington Post сообщила, что коалиция правозащитных групп призвала правительство США, чтобы широкомасштабные санкции не препятствовали Ирану получить доступ к вакцинам против коронавируса.
В заявлении правозащитных организаций говорится, что администрация Трампа должна гарантировать, что финансирование покупки Ираном вакцины не будет заблокировано.
Your Comment