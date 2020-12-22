Правозащитные группы: США должны гарантировать Ирану доступ к вакцинам от коронавируса

В заявлении правозащитных организаций говорится, что администрация Трампа должна гарантировать, что финансирование покупки Ираном вакцины не будет заблокировано.

В заявлении также говорится, что предотвращение своевременного выполнения этого условия поставит Иран в неравное положение с другими странами, ищущими вакцины, и продлит смертельный кризис в области здравоохранения.

Хотя правительство США заявляет, что гуманитарные вопросы, такие как продовольствие и лекарства, не попадают в санкции, широко распространенные ограничения на иранские финансовые учреждения удерживают иностранные банки от этого.