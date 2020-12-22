Иран отверг любой пересмотр переговоров по СВПД

По данным ИРНА, Маджид Тахт- Раванчи поднял этот вопрос на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, которое прошло для рассмотрения 10-го доклада генсека ООН по резолюции 2231.

Он сказал, что за последние четыре года Соединенные Штаты ввели более 1500 санкций против Ирана, нацеленных на все секторы экономики Ирана, и уничтожили почти все выгоды Ирана от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Такие санкции, которые, как ожидается, будут усилены даже в последние минуты работы нынешней администрации США, на самом деле представляют собой полномасштабную войну, в которой экономические средства заменили оружие.

"Утверждение США о том, что гуманитарные товары освобождены от санкций, полностью ложны. Например, даже сегодня мы не можем легко импортировать лекарства для облегчения респираторных заболеваний жертв химического оружия, оружия, которые были предоставлены Саддаму некоторыми западными странами и были использованы им во время вторжения в Иран", - сказал он.

По его словам, "США заявляют, что санкции направлены не против иранского народа. Это тоже чистое лицемерие. Поскольку санкции нацелены на самые слабые слои общества, они вредят бедным больше, чем богатым, больным - больше, чем здоровым, а детям и молодежи - больше, чем взрослым".

Ссылаясь на жестокое убийство Касема Сулеймани, он сказал, что "этот террористический акт, совершенный по прямому приказу президента США, является грубым нарушением международного права".