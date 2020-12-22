Россия назвала антииранские усилия США провалом

«Соединенные Штаты пытались наказать Иран любой ценой», - сказал Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, посвященном нераспространению ядерного оружия и резолюции №2231.

«Эти действия были совершенно безрассудными и в них не было рациональности. Он пытался убедить членов Совета безопасности принять резолюцию против Ирана», - сказал он.

Полянский добавил, что «США и их союзники считают, что максимальное давление на Иран является единственным решением всех этих проблем. Но эти усилия не увенчались успехом».

«Члены Совета Безопасности продемонстрировали значительное единство», - отметил он, имея в виду несогласие большинства членов Совета Безопасности ООН с антииранскими претензиями США и усилиями по восстановлению санкций и использованию механизма восстановления санкций ООН против Ирана.