22 дек. 2020 г., 20:46
Journalist ID: 2388
News Code: 84158191
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Россия назвала антииранские усилия США провалом

Россия назвала антииранские усилия США провалом

Тегеран, 22 декабря, ИРНА - Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский назвал антииранский подход Вашингтона неудачей, отметив, что сокращение обязательств Ирана по СВПД было прямым результатом неконструктивной политики США.

«Соединенные Штаты пытались наказать Иран любой ценой», - сказал Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, посвященном нераспространению ядерного оружия и резолюции №2231.

«Эти действия были совершенно безрассудными и в них не было рациональности. Он пытался убедить членов Совета безопасности принять резолюцию против Ирана», - сказал он.

Полянский добавил, что «США и их союзники считают, что максимальное давление на Иран является единственным решением всех этих проблем. Но эти усилия не увенчались успехом».

«Члены Совета Безопасности продемонстрировали значительное единство», - отметил он, имея в виду несогласие большинства членов Совета Безопасности ООН с антииранскими претензиями США и усилиями по восстановлению санкций и использованию механизма восстановления санкций ООН против Ирана.

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