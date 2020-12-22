Иран стал лидером по количеству научных технических статей в мире

Мохаммад Джавад Дехгани, заявив, что Иран является лидером в росте научных статей в области технологий и инженерии в мире, отметил: «Хотя мы приближаемся к концу 2020 года, но этот процесс в 2020 году еще не завершен. Однако, согласно базе данных цитирования Scopus и сравнивая этот год с 2019 годом, можно увидеть, что в области технологий и инженерии Иран стал лидером по росту количества научных статей среди 25 научных держав мира».

Согласно базе данных цитирования Scopus, в 2020 году рейтинг Ирана в области технологий и инженерии был повышен до 11 миров. Основываясь на качестве науки, произведенной в области технологий и инженерии, Иран адаптировался к тому, чтобы занять четвертое место в мире в этом году, и сравнивая нормализованное цитирование в этом году с 2019 годом, Иран с ростом примерно на 13% занимает четвертое место в мире.