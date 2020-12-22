Шамхани подчеркнул необходимость сотрудничества Тегерана и Кабула для уничтожения ИГИЛ

Али Шамхани, указав на свою встречу с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохебом отметил: «На этой встрече была подчеркнута необходимость для Соединенных Штатов покинуть регион и особое положение Афганистана в отношении Ирана».
"На встрече с Хамдуллой Мохебом подчеркивалась необходимость создания необходимой инфраструктуры для развития двусторонних отношений, твердая поддержка Ираном законного правительства Афганистана и необходимость сотрудничества в искоренении ИГИЛ", - заявил он.
Во время своего однодневного визита в Тегеран Хамдулла Мохеб также встретится с другими высокопоставленными политическими деятелями и представителями служб безопасности Исламской Республики Иран.
Тегеран, 22 декабря, ИРНА - Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подчеркнул необходимость создания нужной инфраструктуры для развития двусторонних отношений между Тегераном и Кабулом и подчеркнул твердую поддержку Ираном законного правительства Афганистана и необходимость сотрудничества для ликвидации ИГИЛ.
Али Шамхани, указав на свою встречу с советником по национальной безопасности Афганистана Хамдуллой Мохебом отметил: «На этой встрече была подчеркнута необходимость для Соединенных Штатов покинуть регион и особое положение Афганистана в отношении Ирана».
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