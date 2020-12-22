Провинция Фарс увеличила привлечение иностранных инвестиций в 3,5 раза

Она отметила, что с начала текущего 1399 года сегодня проходят 4 проекта в рамках прямых иностранных инвестиций на сумму более 685 млн долларов в провинции Фарс. «Этот показатель в прошлом году составил 181 млн долларов в этой провинции», добавила она.

По её словам, провинция Фарс с начала администрации Хасана Рухани в 2013 году привлекала более 2065 млн долларов иностранных инвестиций и кредитов.

Фуладфар подчеркнула, что крупнейшими инвесторами являются азиатские и европейские компании в таких областях, как возобновляемые источники энергии, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, строительство и медицина.

«Увеличение привлечения иностранных инвестиций проходит в то время, когда наша страна находится под жестким санкциям США и пандемия коронавируса с конца прошлого года привела к ограничениям», отметила она.

Она также сообщила, что на повестке дня стоит строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции мощностью 431 МВт в городе Баванат.