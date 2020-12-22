Провинция Фарс увеличила привлечение иностранных инвестиций в 3,5 раза

Она отметила, что с начала текущего 1399 года сегодня проходят 4 проекта в рамках прямых иностранных инвестиций на сумму более 685 млн долларов в провинции Фарс. «Этот показатель в прошлом году составил 181 млн долларов в этой провинции», добавила она.
По её словам, провинция Фарс с начала администрации Хасана Рухани в 2013 году привлекала более 2065 млн долларов иностранных инвестиций и кредитов.
Фуладфар подчеркнула, что крупнейшими инвесторами являются азиатские и европейские компании в таких областях, как возобновляемые источники энергии, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг, строительство и медицина.
«Увеличение привлечения иностранных инвестиций проходит в то время, когда наша страна находится под жестким санкциям США и пандемия коронавируса с конца прошлого года привела к ограничениям», отметила она.
Она также сообщила, что на повестке дня стоит строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции мощностью 431 МВт в городе Баванат.
Шираз, 22 декабря, ИРНА – Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в провинции Фарс с начала 1399 иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила генеральный директор управления привлечения и поддержки инвестиций провинции Фарс Хале Фуладфар.
Она отметила, что с начала текущего 1399 года сегодня проходят 4 проекта в рамках прямых иностранных инвестиций на сумму более 685 млн долларов в провинции Фарс. «Этот показатель в прошлом году составил 181 млн долларов в этой провинции», добавила она.
Похожие новости
-
Иностранные инвесторы заявили о готовности вложить в проекты провинции Фарс
Шираз, 19 декабря. ИРНА — Ряд иностранных инвесторов из разных стран заявили о своей готовности…
Your Comment