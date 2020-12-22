22 дек. 2020 г., 12:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84157568
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Иранец второй год подряд получил премию ФАО в области живописи

Иранец второй год подряд получил премию ФАО в области живописи

Тегеран, 22 декабря, ИРНА - Второй год подряд Атрин Афшари-Тавана выиграла первый приз в конкурсе картин Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) по случаю Всемирного дня продовольствия.

В своем аккаунте в Твиттере представительство ФАО в Иране поздравило Атрина Афшари-Тавана с победой в конкурсе рисунков ФАО по случаю Всемирного дня продовольствия и с занятием первого места в возрастной группе 5-8 лет. Она также выигрывала такую ​​же позицию на прошлогоднем конкурсе.

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