Иранец второй год подряд получил премию ФАО в области живописи

Тегеран, 22 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сослался на данные о торговле между Ираном и Европой в период с 2014 по 2019 год и сказал, что три европейских государства-члена ядреной сделки серьезно нарушили свои обязательства в этом отношении.