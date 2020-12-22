Зариф: Трамп злоупотреблял пропагандой мирных переговоров в Афганистане

В интервью TOLOnews Афганистана Зариф ответил на вопросы журналиста об ирано-афганских отношениях и некоторых важных вопросах, связанных с двумя странами.

Что касается роли Ирана в мирной программе Афганистана, министр иностранных дел Ирана сказал: «Иран поддерживает правительство и народ Афганистана и говорит, что все афганские движения должны принять решение о будущем этой страны, и это политика иранского режима и правительства в отношении Афганистана».

«Отношения Ирана с законным правительством Афганистана всегда были постоянными, и в последние 20 лет, когда законное правительство Афганистана было сформировано на демократической основе и уважении прав народа, Иран играл активную роль», - отметил он.

«Соединенные Штаты подписали соглашение с талибами и вели переговоры с талибами без присутствия афганского правительства. Соединенные Штаты должны способствовать межафганскому диалогу, а не достигать соглашения с какой-нибудь группой вместо афганцев», - рассказал он.

«Как и другие страны, которые провели встречу с делегацией Талибана в Дохе или в их столицах, мы также провели встречу с ними. Мы имеем дело с талибами на обширных территориях ирано-афганской границы, где афганское правительство не присутствует, и мы обязаны защищать наш народ, и нам необходимо поддерживать связь с талибами», - указал он.