Французская газета рассказала об экономической устойчивости Ирана против санкций США

Говоря о санкциях и экономике США, в газете «Atlantico» написали: «Несмотря на политику максимального давления администрации Трампа с 2017 года, в частности с мая 2018 года и после выхода Вашингтона из СВПД, в декабре 2020 года иранская экономика ещё остается сильной».

«Теперь, после более сорока лет введения международных санкций, удивительно, что Иран смог адаптироваться к этим условиям и продолжить свою жизнь», отмечается в репортаже.

В отличие от нефтяных монархий арабских стран Персидского залива, экономика которых полностью основана на доходах от нефти, Иран смог предотвратить полную зависимость страны от нефти за счет диверсификации своей экономики.

«Благодаря выходу из мировой системы иранцы смогли создать альтернативную экономическую модель путем национализации своего производства и регионализации своей торговли. Бойкотировав импорт из Ирана, администрация Трампа, по иронии судьбы, возродила собственное производство и помогла создать новые рабочие места. Хотя, возможно, иранская экономика пока не достигла того уровня, когда сможет оправдать все ожидания иранцев», подчеркнули в репортаже.