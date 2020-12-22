Зариф: Три европейские страны серьезно нарушили свои обязательства по СВПД

Зариф в Twitter объявил об акценте на нескольких вопросах на встрече министров иностранных дел оставшихся членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки.

В сообщении в Твиттере министр иностранных дел Ирана заявил следующее на встрече с министрами иностранных дел Китая, России, Германии, Франции и Великобритании: это крайний срок для трех европейских государств-членов ядерной сделки, чтобы спасти СВПД, 2. Данные о торговле за 2014-2019 годы между Ираном и Европейским союзом доказывают, что три европейские страны нарушили свои обязательства 3. Три европейские страны в сотрудничестве с США нанесли непоправимый ущерб иранцам».

«График СВПД неотделим от Соглашения, и пересмотр условий невозможен. Кризисы и вооружения в нашем регионе происходят в основном из-за Соединенных Штатов и трех европейских стран», - отметил он.

«Все должны вернуться в ядерную сделку. Когда Соединенные Штаты и три европейские страны выполнят свои обязательства, Иран немедленно отменит действия, предпринятые в ответ на незаконный выход Соединенных Штатов (и явное нарушение договора трех европейских стран). Иранцы должны почувствовать отмену санкций», - заключил министр.