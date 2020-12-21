Туристическая деревня "Риаб"

"Деревня Рияб в настоящее время считается одной из туристических деревень в Иране, и некоторые ее объекты внесены в список национальных памятников Ирана" - написал Мунесан в своем аккаунте в Instagram, разместив фотографии деревни Рияб.

Заявив, что деревня Рияб расположена в 5 км к юго-западу от города Гунабад в провинции Хорасан Резеви и ее история восходит к периодам Каджаров и Сефевидов, Мунисан сказал, что эта деревня, которая состоит из домов с бадгирами, бассейнами, замками, банями, мечетями и сардобми сохранила историческую ценность района.

Историческая структура деревни и ее близость к всемирно зарегистрированному кяризу в городе Гонабад сделали эту деревню одним из туристических направлений в Иране.

Кяриз города Гонабад, протяженностью 33 км, является самым глубоким основным колодцем в мире с глубиной 300 метров, а также самым старым в мире с историей 2500 лет. Этот Кяриз был оформлен древними архитекторами в темном и глубоком лабиринте как одно из самых странных рукотворных сооружений, и местные археологи, исследуя разбросанные находки керамики, полагают, что этот Кяриз был построен в период Ахеменидов.