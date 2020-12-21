Возможности участия провинции Ардебиль в восстановлении Карабаха

Провинция Ардебиль имеет 380-километровую границу с Азербайджаном. Его общая граница с такими регионами, как Джебраил, Физули, Кубатлы и Зангилан, которые были полностью разрушены во время карабахского конфликта и сильно нуждаются в восстановлении, предоставила хорошую возможность некоторым провинциям Ирана, техническим и инженерным компаниям, а также иранским экспертным группам принять активное участие в восстановлении этих районов.

Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил соседние, и дружественные страны принять участие в восстановлении Карабаха. Ильхам Алиев сказал, что в Карабахе многие районы, в том числе оккупированные армянскими войсками города Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан и Кубатлы, были полностью разрушены, комплексная реконструкция и строительные работы продолжаются. "Помимо азербайджанских компаний, мы приглашаем к этой работе компании из дружественных стран", добавил он.

Этот призыв является хорошей возможностью для провинции Ардебиль благодаря ее близости к регионам, затронутым карабахской войной, наличию квалифицированных технических сил, общей культуре и языку, строительным продуктам и подходящей продукции.

Хотя не было предпринято никаких практических шагов по привлечению иностранных компаний к восстановлению районов Азербайджана, пострадавших от карабахской войны, частный сектор в различных частях Ирана, особенно в провинции Ардебиль, готовится участвовать в процессе восстановления Карабаха.