Иранская шахматистка вышла в полуфинал онлайн-кубка европейских клубов по шахматам

На данный момент спортсменка набрала в соревнованиях 6,5 из 7 баллов.
В настоящее время Хадемальшарьех - одна из успешных шахматисток Ирана.
В связи с распространением пандемии коронавируса в мире соревнования проводятся в режиме онлайн.
Тегеран, 21 декабря, ИРНА - Иранская шахматистка Сарасадат Хадемальшарьех вышла в полуфинал женского онлайн-кубка европейских клубов по шахматам.
На данный момент спортсменка набрала в соревнованиях 6,5 из 7 баллов.
В настоящее время Хадемальшарьех - одна из успешных шахматисток Ирана.
В связи с распространением пандемии коронавируса в мире соревнования проводятся в режиме онлайн.
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