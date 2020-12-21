21 дек. 2020 г., 19:06
Journalist ID: 2177
News Code: 84156770
0 Persons

Иранская шахматистка вышла в полуфинал онлайн-кубка европейских клубов по шахматам

Иранская шахматистка вышла в полуфинал онлайн-кубка европейских клубов по шахматам

Тегеран, 21 декабря, ИРНА - Иранская шахматистка Сарасадат Хадемальшарьех вышла в полуфинал женского онлайн-кубка европейских клубов по шахматам.

На данный момент спортсменка набрала в соревнованиях 6,5 из 7 баллов.

В настоящее время Хадемальшарьех - одна из успешных шахматисток Ирана.

В связи с распространением пандемии коронавируса в мире соревнования проводятся в режиме онлайн.

Your Comment

You are replying to: .
6 + 2 =